Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пішов шляхом своїх зіркових друзів. Незабаром він видасть автобіографічну книгу.

Вже 29 квітня відбудеться реліз книжки Андрія Шевченка. Вона написана італійською мовою у співавторстві із журналістом Алессандро Альчато. Він вже співпрацював подібним чином із Андреа Пірло.

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Автобіографія Шевченка побачить світ у видавництві "Baldini+Castoldi" та називається "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" (М'яка сила. Моє життя, мій футбол). Книгу уже можна передзамовити на офіційному сайті видавництва. Її вартість становить 18 євро.

Зауважимо, що Андрій Шевченко став суперзіркою світового футболу саме в Італії. Там він виступав за Мілан, у складі якого виграв Лігу чемпіонів та здобув "Золотий м'яч-2004".