Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко против нового турнира, который создали гранды европейского футбола.

Европейские гранды создали Европейскую Суперлигу. Против инициативы выступили не только футбольные чиновники, но и звезды. Не остался в стороне острого обсуждения и Андрей Шевченко.

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Идея создания Европейской Суперлиги уничтожит тот футбол, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут только отдаляться от процветающей элиты. Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях, – написал Шевченко.