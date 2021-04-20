Голова Комітету збірних команд УАФ Мирон Маркевич висловив свою позицію щодо створення Європейської Суперліги. Зірковий тренер проти нового турніру.

На думку Маркевича, УЄФА роками будував систему єврокубків, а новий турнір не враховує інтересів футбольної спільноти.

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"Я категорично проти. Протягом багатьох років УЄФА вибудовував і вдосконалив цілу систему проведення престижних змагань, в основі якої була рівність і враховувалися інтереси всіх. І раптом з десяток функціонерів, не враховуючи думку футбольного співтовариства, ухвалює рішення впровадити проект для супербагатих клубів, який може завдати нищівного удару по розвитку всього світового футболу", – сказав він.

Також фахівець відзначив долю і українських команд.

"В програші залишаться і українські команди, які завойовували право за спортивним принципом виступати на міжнародній арені, отримуючи певні дивіденди, які потім використовувалися для модернізації клубної інфраструктури. Однак такий розвиток подій влаштовував не всіх.

Сподіваюся, що УЄФА жорстко відповість на підступи розкольників", – додав Маркевич.