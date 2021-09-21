У матчі проти Боавішти Роман Яремчук взяв участь в одному забитому голі, але відзначитися сам не зміг. Загалом гра українця особливих яскравих вражень не залишила.

До речі Бенфіка продовжила переможну серію – Яремчук долучився до одного з голів: яскраве відео

Після матчу журналісти запитали в наставника "орлів" Жорже Жезуша про гру Романа. Фахівець став на захист українця та відповів, що задоволений його прогресом.

Не забив? Це завжди проблема для нападника. Голи це те, що характеризує форвардів – навіть не граючи дуже технічно, якщо вони забивають гол, все складається. Але він вже краще грає корпусом – не те, що ми хочемо, але краще. Він також знайомиться з командою. Ми віримо в цінність Яремчука,

– запевнив Жезуш.

Після 6 турів чемпіонату Португалії Бенфіка здобула максимальні 18 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю.