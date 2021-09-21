За інформацією журналіста Ігоря Циганика, Андрій Миколайович дійсно отримав пропозицію від збірної Туреччини. Фахівець не став розглядати варіант та вирішив продовжити творчу відпустку.

До теми Петраков розійшовся: слідом за Маліновським поза заявкою збірної мав опинитись ще один лідер

Якщо коротко, то інформація правдива, Шевченку запропонували розглянути можливість очолити збірну Туреччини. Шевченко відповів, що на цьому етапі не готовий навіть розглядати це питання. У Шевченка була можливість працювати в Туреччині, але він не готовий,

– розповів Циганик.

Нагадаємо, контракт фахівця з УАФ завершився 1 серпня, асоціація футболу вирішила не продовжувати співпрацю з Шевченком. За інформацією журналістів, справа у грошах, яких УАФ не має.

Повідомлялося, що головним кандидатом на посаду є Сергій Ребров, але той не зміг домовитися з Аль-Айном про розірвання контракту. У підсумку команду очолив Олександр Петраков.