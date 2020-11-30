Хавбек київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко вважає несправедливим рішення УЄФА про технічну поразку "жовто-синіх" в матчі зі Швейцарією.

На думку Шапаренка, Швейцарія не заслуговує на місце в дивізіоні А Ліги націй, адже не виграла жодного матчу. Про це він розповів у коментарі Профутбол Digital.

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"Звичайно, це несправедливо. Такі матчі за вихід у Лігу А, Лігу B повинні 100% проводитися за спортивним принципом на футбольному полі, а не так, як вони вирішили: технічну поразку.

Це неповага, я вважаю, до України. Тим більше, вони скільки зіграли матчів – 4? Жодної зустрічі не виграли і залишаються в Лізі А – це смішно", – сказав Шапаренко.

Нагадаємо, що УАФ буде оскаржувати рішення УЄФА про технічну поразку в 6-му турі Ліги націй в Спортивному арбітражному суді.