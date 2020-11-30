Хавбек киевского Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко считает несправедливым решение УЕФА о техническом поражении "желто-синих" в матче со Швейцарией.

По мнению Шапаренко, Швейцария не заслуживает место в дивизионе А Лиги наций, ведь не выиграла ни одного матча. Об этом он рассказал в комментарии Профутбол Digital.

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"Конечно, это несправедливо. Такие матчи за выход в Лигу А, Лигу B должны 100% проводиться по спортивному принципу на футбольном поле, а не так, как они решили: техническое поражение.

Это неуважение, я считаю, к Украине. Тем более, они сколько сыграли матчей – 4? Ни одной встречи не выиграли и остаются в Лиге А – это смешно", – сказал Шапаренко.

Напомним, что УАФ будет оспаривать решение УЕФА о техническое поражение в 6-м туре Лиги наций в Спортивном арбитражном суде.