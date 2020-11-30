Легендарний український тренер переконаний, що Україна не заслужила на технічну поразку у матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

На думку Мирона Маркевича, у разі проведення матчу "жовто-сині" не поступилися б Швейцарії та зберегли прописку в елітному дивізіоні Ліги націй. Про це він розповів у коментарі Футбол NEWS.

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"Можна було б знайти час, щоб провести цей матч. Нічого страшного не сталося б. Наша збірна не заслужила на такий вердикт. Швейцарці спіймали свій момент, щоб не грати. Не думаю, що ми б програли в Швейцарії.

Хочеться сподіватися, що все-таки є шанс провести цю зустріч. З огляду на те, що суд в Лозанні... Подивимося, можливо, там люди більш адекватні", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що незабаром УАФ має отримати мотиваційну частину рішення УЄФА, після чого звернеться в Спортивний арбітражний суд.