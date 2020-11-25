Це просто свинство, – Сергій Притула обурився рішенням УЄФА про технічну поразку Україні
Відомий шоумен та політик Сергій Притула не вважає рішення Апеляційного комітету УЄФА про технічну поразку України в матчі зі Швейцарією справедливим.
На думку Сергія Притули, Україна жодним чином не заслуговувала на технічну поразку у матчі проти Швейцарії.
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"Це просто свинство", – обурився він у своєму Telegram-каналі.
Разом з тим, шоумен та політик підтримав Андрія Шевченка та його підопічних.
"Хлопцям та тренеру бажаю витримки, не переживайте, ми з вами! Українці свою збірну завжди підтримають", – підсумував Притула.
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