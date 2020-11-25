Это просто свинство, – Сергей Притула возмутился решением УЕФА о техническом поражении Украины
Известный шоумен и политик Сергей Притула не считает решение Апелляционного комитета УЕФА о техническом поражении Украины в матче со Швейцарией справедливым.
По мнению Сергея Притулы, Украина никоим образом не заслуживала техническое поражение в матче против Швейцарии.
Украине присудили техническое поражение за матч со Швейцарией: 3 причины, почему это несправедливо
"Это просто свинство", – написал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, шоумен и политик поддержал Андрея Шевченко и его подопечных.
"Ребятам и тренеру желаю выдержки, не переживайте, мы с вами! Украинцы свою сборную всегда поддержат", – подытожил он.
Поделиться новостью