Известный шоумен и политик Сергей Притула не считает решение Апелляционного комитета УЕФА о техническом поражении Украины в матче со Швейцарией справедливым.

По мнению Сергея Притулы, Украина никоим образом не заслуживала техническое поражение в матче против Швейцарии.

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"Это просто свинство", – написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, шоумен и политик поддержал Андрея Шевченко и его подопечных.

"Ребятам и тренеру желаю выдержки, не переживайте, мы с вами! Украинцы свою сборную всегда поддержат", – подытожил он.