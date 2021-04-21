Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы над Уйпештом, которая принесла его команде третье досрочное чемпионство.

По мнению Реброва, матч против Уйпешта стал для его подопечных одним из лучших в сезоне.

К теме Ребров снова привел команду к чемпионству: это третий титул украинца подряд

"Считаю, что это был один из лучших матчей Ференцвароша в этом сезоне. Я видел в ребятах мотивацию, думаю, мы проанализировали и исправили ошибки, допущенные в предыдущих матчах. Очень приятно, что нам удалось достичь своей цели, поздравляем болельщиков и всех, с кем мы добились этого успеха. Три чемпионских титула подряд – это невероятно!", – сказал он.

Также украинский специалист прокомментировал свое тренерское будущее, ведь в СМИ звучат слухи о его уходе из венгерского клуба.

"Что касается моего будущего в Ференцвароше... Об этом следует спросить у руководства клуба. У меня есть еще однолетний контракт, и мне очень нравится работать здесь. Все будет зависеть от решения клуба", – добавил Ребров.