Это невероятно: Ребров прокомментировал третье подряд чемпионство и свое тренерское будущее
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы над Уйпештом, которая принесла его команде третье досрочное чемпионство.
Источник:Csakfoci.hu
По мнению Реброва, матч против Уйпешта стал для его подопечных одним из лучших в сезоне.
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"Считаю, что это был один из лучших матчей Ференцвароша в этом сезоне. Я видел в ребятах мотивацию, думаю, мы проанализировали и исправили ошибки, допущенные в предыдущих матчах. Очень приятно, что нам удалось достичь своей цели, поздравляем болельщиков и всех, с кем мы добились этого успеха. Три чемпионских титула подряд – это невероятно!", – сказал он.
Также украинский специалист прокомментировал свое тренерское будущее, ведь в СМИ звучат слухи о его уходе из венгерского клуба.
"Что касается моего будущего в Ференцвароше... Об этом следует спросить у руководства клуба. У меня есть еще однолетний контракт, и мне очень нравится работать здесь. Все будет зависеть от решения клуба", – добавил Ребров.
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