Ференцварош Сергія Реброва вдома обіграв Уйпешт. Це дозволило команді вкотре достроково оформити чемпіонський титул.

Чемпіонат Угорщини, 30-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 3:0

Голи: Узуні, 12, 77 (пен), Нгуен, 29

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"Фраді" нарешті впевнено скористалися нагодою оформити титул. Два голи у першому таймі та жирна крапка з пенальті у другому вирішили долю Уйпешта. Весь поєдинок на полі провів Олександр Зубков, але результативними діями відзначитись не зміг. А от Ігор Харатін не потрапив навіть у заявку.

Таким чином, за 4 тури до кінця чемпіонату підопічні Сергія Реброва достроково стали чемпіонами. Для Ференцвароша, як і для Сергія Реброва, це третє поспіль чемпіонство. Загалом в історії клубу це 32 титул.



