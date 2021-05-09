Сергій Ребров задоволений грою команди, але стурбований через відсутність діалогу з керівництвом клубу.

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"Три очки в останньому матчі сезону були дуже важливі для впевненості гравців. Наша перемога продемонструвала великий характер команди. Ми хочемо перемагати в кожному матчі, навіть коли нічого не стоїть на кону в чемпіонаті.

За останній місяць ніхто з клубу не говорив зі мною. Мені потрібно зрозуміти, що відбувається. У мене в голові не цей сезон і його найпрекрасніші моменти, а моє майбутнє. Це незвична, ненормальна ситуація", – сказав Ребров.

Ребров тричі поспіль привів Ференцварош до чемпіонства. Його контракт з клубом діє до літа 2022 року, але чутки стверджують, що він покине клуб вже незабаром.