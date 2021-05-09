Сергей Ребров доволен игрой команды, но обеспокоен из-за отсутствия диалога с руководством клуба.

К теме Реброва в Ференцвароше может заменить Скрыпник

"Три очка в последнем матче сезона были очень важны для уверенности игроков. Наша победа продемонстрировала большой характер команды. Мы хотим побеждать в каждом матче, даже когда ничего не стоит на кону в чемпионате.

За последний месяц никто из клуба не говорил со мной. Мне нужно понять, что происходит. У меня в голове не этот сезон и его прекрасные моменты, а мое будущее. Это необычная, ненормальная ситуация ", - сказал Ребров.

Ребров трижды подряд привел Ференцварош к чемпионству. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года, но слухи утверждают, что он покинет клуб уже скоро.