Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении "желто-синих" в матче против Швейцарии.

По мнению Руслана Малиновского, на техническое поражение не заслуживала ни одна команда, а судьба поединка должна решаться на футбольном поле. Об этом футболист заявил в эфире Футбол NEWS.

Шевченко отреагировал на скандальное решение УЕФА о техническом поражении сборной

"Это не ошибка Украины. Как сказал Шевченко, в этом случае никто не заслуживал на техническое поражение, ни Украина, ни Швейцария. Мы должны были все решать на поле, а не в кабинетах УЕФА в Швейцарии. Обидно, когда все так происходит.

Мы дважды выиграли, во Львове Швейцарию победили. Конечно, и проигрывали тоже. Очень обидно, когда так происходит после двух побед, в последнем туре".

Также футболист верит, что матч удастся сыграть.

"Надеюсь, УАФ приложит все усилия, чтобы мы могли сыграть этот матч. За это люди любят футбол –за соперничество, все должно решаться на поле", – сказал Малиновский.

Отметим, что УАФ уже готовит иск в Спортивный арбитражный суд.