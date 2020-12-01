Форвард Колоса Євген Селезньов, який раніше одягав жовто-синю футболку, прокоментував рішення УЄФА про технічну поразку України в матчі проти Швейцарії.

На думку Селезньова, позбавляти команду очок без зіграного матчу не можна, а рішення УЄФА є незрозумілим. Про це футболіст розповів "Футбольному формату".

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"Особисто мені подобається, як виступає команда під керівництвом Шевченка. Рішення УЄФА? Маячня, чиста маячня.

Є футбол, а є біля футболу. Ось це було біля футболу. Не мають права забирати очки, не гравши матч. Повинні були грати, Україна була згодна. По-людськи – грати.

Авантюра з боку Швейцарії? Думаю, вона до цих пір є. Не розумію, чому. Може, вони так сильно хотіли бути на третьому місці. Не знаю, чесно. Для мене це незрозуміле рішення", – сказав Селезньов.

Зазначимо, що УЄФА незабаром має надати УАФ мотивацію свого рішення, після чого українська федерація звернеться до Спортивного арбітражного суду.