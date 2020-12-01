Форвард Колоса Евгений Селезнев, который ранее надевал желто-синюю футболку, прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении Украины в матче против Швейцарии.

По мнению Селезнева, лишать команду очков без сыгранного матча нельзя, а решение УЕФА непонятное. Об этом футболист рассказал "Футбольному формата".

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"Лично мне нравится, как выступает команда под руководством Шевченко. Решение УЕФА? Бред, чистый бред.

Есть футбол, а есть у около футбола. Вот это было около футбола. Не имеют права забирать очки, не сыграв матч. Должны были играть, Украина была согласна. По-человечески – играть.

Авантюра со стороны Швейцарии? Думаю, она до сих пор есть. Не понимаю, почему. Может, они так сильно хотели быть на третьем месте. Не знаю, честно. Для меня это непонятное решение", – сказал Селезнев.

Отметим, что УЕФА вскоре должен предоставить УАФ мотивацию своего решения, после чего украинская федерация обратится в Спортивный арбитражный суд.