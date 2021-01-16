Голкипер Шахтера Анатолий Трубин поделился мыслями относительно слухов об интересе европейских грандов.

По словам Анатолия Трубина, слухи в СМИ пока только слухи. Об этом футболист сказал в комментарии порталу FootballHub.

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"Если брать в общем, то мне нравится чемпионат Англии. Но все, что пишут в газетах – это слухи. Пусть люди пишут, мне это неинтересно, я отдыхал от футбола. Сосредоточенный на своей игре в Шахтере", – сказал Трубин.

Ранее в средствах массовой информации звучали слухи о серьезной заинтересованности Интера в трансфере Трубина. Кроме того, интерес к 19-летнему украинскому голкиперу проявляют Челси, Арсенал и Байер.

В 2020 году Трубин сыграл 20 матчей, в 8 ему удалось сохранить свои ворота на замке.