В символічну збірну тижня ЛЧ від SofaScore потрапили одразу два футболісти донецього Шахтаря: голкіпер Анатолій Трубін та центральний захисник Марлон.

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Трубін отримав оцінку 8,6 – найвищу серед всіх гравців символічної команди. Надійність, яку показав воротар в Монако, дозволила 20-річному кіперу зберегти свої ворота "сухими" у надважливому протистоянні.

Нагадаємо, що Шахтар на виїзді переміг Монако з рахунком 1:0, матч-відповідь відбудеться 25 серпня на харківському ОСК "Металіст".