Шахтар спочатку впевнено здолав Генк, а нещодавно обіграв Монако у виїзному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. У всіх єврокубкових матчах з перших хвилин грали лише голкіпер Анатолій Трубін та захисник Микола Матвієнко.

Цікаво Яремчук може позбутися конкурента, який класно розпочав сезон

На думку Мирона Маркевича, така стратегія Де Дзербі цілком виправдана, адже йому насамперед потрібно пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, а не підготувати гравців для ігор за збірну України.

Ті футболісти з українським паспортом, яким італійський фахівець довіряє в чемпіонаті УПЛ, нехай доводять, що вони гідні грати з перших хвилин і на міжнародній арені. Все справедливо,

– вважає Маркевич.

Нагадаємо, що вже 1 та 4 вересня Україна зіграє у кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану та Франції. Керуватиме командою Олександр Петраков. Зараз в активі "жовто-синіх" лише 3 залікові пункти.