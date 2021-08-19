В символическую сборную недели ЛЧ от SofaScore попали сразу два футболиста Донец Шахтера: голкипер Анатолий Трубин и центральный защитник Марлон.

Читайте также Все справедливо, – Маркевич не видит проблемы, что в основе Шахтера играет только 2 украинца

Трубин получил оценку 8,6 – самую высокую среди всех игроков символической команды. Надежность, которую показал вратарь в Монако, позволила 20-летнему киперу сохранить свои ворота "сухими" в сверхважном противостоянии.

Напомним, что Шахтер на выезде победил Монако со счетом 1:0, ответный матч состоится 25 августа на харьковском ОСК "Металлист".