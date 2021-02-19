Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін продовжує привертати увагу відомих порталів.

Портал Transfermarkt сформував символічну збірну найдорожчих гравців віком до 20 років.

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Місце у воротах зайняв голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін. Видання оцінює його у 7 мільйонів євро.

Разом команда молодих талантів коштує 389 мільйонів євро. Найбільший цінник належить вінгеру Барселони Ансу Фаті – 80 мільйонів євро. Едуардо Камавінга з ренна коштує 60 мільйонів євро, а за Мейсона Грінвуда (Манчестер Юнайтед) та Педрі (Барселона) довелося б викласти по 50 мільйонів.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно ЗМІ активно сватали Трубіна у міланський Інтер.