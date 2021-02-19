Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин продолжает привлекать внимание известных порталов.

Портал Transfermarkt сформировал символическую сборную самых дорогих игроков в возрасте до 20 лет.

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Место в воротах занял голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин. Издание оценивает его в 7 миллионов евро.

Вместе команда молодых талантов стоит 389 миллионов евро. Самый большой ценник принадлежит вингеру Барселоны Ансу Фати – 80 миллионов евро. Эдуардо Камавинга из Ренна стоит 60 миллионов евро, а за Мейсона Гринвуда (Манчестер Юнайтед) и Педри (Барселона) пришлось бы выложить по 50 миллионов.

Напомним, в зимнее трансферное окно СМИ активно сватали Трубина в миланский Интер.