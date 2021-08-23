Після відходу Шевченка УАФ запросила Сергія Реброва, але той не зміг покинути Аль-Айн. Переговори тривали понад два тижні, і УАФ мусила призначати фахівця в авральному режимі, адже вже на початку вересня збірна України гратиме важливі матчі у кваліфікації на ЧС-2022.

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В результаті команду очолив Олександр Петраков, але його призначення не має довгої перпективи та носить тимчасовий характер.

У мене була розмова з Андрієм Павелком. Він запросив мене 9 серпня поговорити. У нас з ним хороші довірчі відносини, ми з ним працюємо близько 6,5 половиною років. Надійшла пропозиція – він попросив допомогти. Пояснив мені всю ситуацію. Я сказав, що не боюся, ситуацію зрозумів і допоможу вам. Він мені прямо сказав – може бути 3 матчі, може – 5, а може – 55,

– розповів Петраков.

У кваліфікації на ЧС-2022 Україна зіграє ще 5 матчів, зараз в активі "жовто-синіх" лише 3 залікових бали. 1 та 4 вересня підопічні Петракова зіграють проти Казахстану та Франції.