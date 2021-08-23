После ухода Шевченко УАФ пригласила Сергея Реброва, но тот не смог покинуть Аль-Айн. Переговоры продолжались более двух недель, и УАФ должна была назначать специалиста в авральном режиме, ведь уже в начале сентября сборная Украины будет играть важные матчи в квалификации на ЧМ-2022.

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В результате команду возглавил Александр Петраков, но его назначение не имеет долгой перспективы и носит временный характер.

У меня был разговор с Андреем Павелко. Он пригласил меня 9 августа поговорить. У нас с ним хорошие доверительные отношения, мы с ним работаем около 6,5 половиной лет. Поступило предложение – он попросил помочь. Объяснил мне всю ситуацию. Я сказал, что не боюсь, ситуацию понял и помогу вам. Он мне прямо сказал – может быть 3 матча, может – 5, а может – 55, – рассказал Петраков.

В квалификации на ЧМ-2022 Украина сыграет еще 5 матчей, сейчас в активе "желто-синих" только 3 зачетных балла. 1 и 4 сентября подопечные Петракова сыграют против Казахстана и Франции.