Нещодавно після довгої епопеї національна збірна України отримала нового головного тренера. Команду з приставкою в.о. очолив Олександр Петраков.

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Його призначення відбулося вночі, адже УАФ чекала остаточної відповіді від Аль-Айна щодо розірвання контракту з Сергієм Ребровим. Шевченко покинув пост ще 1 серпня, а УАФ чекала на Реброва понад 2 тижні попри те, що збірна вже на початку вересня буде грати проти Казахстану та Франції у відборі на чемпіонат світу.

Як розповів голова Комітету національних збірних Олексій Михайличенко, переговори з Петраковим проводилися лише напередодні призначення, обидві сторони погодилися на тимчасову роботу.

Дуже непроста ситуація. Але думаю, що він зможе впоратися з цією ситуацією. Він дуже добре розуміє, що потрібно робити, як це робити,

– сказав Михайличенко.

Також він додав, що ймовірність призначення Реброва наступним тренером збірної цілком висока. Єдина проблема – як швидко Сергій Станіславович зможе покинути роботу в Еміратах.