У четвер, 12 листопада, стане відомий останній учасник групи С майбутнього Чемпіонату Європи. У компанію до Нідерландів, України та Австрії може потрапити Грузія або Північна Македонія.

В останній день осені 2019-го під час жеребкування у Бухаресті визначилися два з трьох суперників команди Андрія Шевченка на Євро-2020. Пандемія коронавірусу заплутала і без цього складну систему відбору і відтермінувала визначення заключного учасника квартету С. Однак вже 12 листопада стане відоме ім'я останньої збірної у компанії Нідерландів, Австрії та України.

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УЄФА було запроваджено новий формат, в рамках якого сформували чотири міні-турніри з півфіналами і фіналом, де і визначаться четверо останніх учасників Євро. У випадку перемоги Румунії у Шляху А, саме ця збірна опинилася б у нашій групі. В іншому випадку слід було спостерігати за Шляхом D.

Перший раунд стикових поєдинків відбувся 8 жовтня. Команда Мірела Радоі поступилася на виїзді ісландцям (1:2) і пропустить Євро, чотири матчі якого прийматиме Бухарест. Це означає, що коло претендентів зменшилося до двох. Отже, 12 листопада у протистоянні Грузії та Північної Македонії визначиться останній суперник збірної України на груповому етапі Чемпіонату Європи.

На попередній стадії збірна Грузії перемогла білорусів (1:0), а збірна Північної Македонії здолала збірну Косова (2:1). Поєдинок на тбіліському стадіоні імені Бориса Пайчадзе розпочнеться о 19:00.