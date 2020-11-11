Топ-збірні Європи – Нідерланди та Іспанія 11 листопада зійшлися у товариському матчі. Гра завершилася результативною нічиєю.

Нідерланди – Іспанія 1:1

Голи: ван Де Бек, 47 – Каналес, 19

До речі У збірній Німеччини одразу сім гравців отримали додатковий відпочинок перед матчем з Україною

Хід матчу

За увесь перший тайм команди спромоглися створити тільки три гострі моменти, один з яких завершився голом, пише 24 канал.

На 19-й хвилині гри Мората віддав передачу у штрафний господарів на хід Каналесу. Той обробив м'яч та з досить гострого кута прошив голкіпера.

Нідерланди відповіли ударом Де Йонга, однак для Сімона він не склав проблем. Іспанія могла подвоїти перевагу в середині тайму. Мората вийшов на ударну позицію, але пробив по центру воріт. Бізот парирував постріл.

Відразу по перерві господарі зрівняли рахунок. Донні ван де Бек у глибині штрафного майданчика майстерно одним дотиком обробив бездоганну поперечну передачу, яку виконав Оуен Вейндал, та завдав прицільного удару під ліву стійку.

На 60-й хвилині Ектор Бельєрін опинився на вільному просторі на межі штрафного майданчика Нідерландів та завдав ефектного сильного удару в лівий нижній кут воріт, але Марко Бізот запобіг голу, відбивши м'яч руками.

Через 9 хвилин відповіли Нідерланди. Мемфіс Депай отримав точний пас низом у штрафному майданчику, приборкав м'яч і пробив у напрямку правої стійки. На жаль для нього, Сімон, завдяки чудовому сейву, впорався із цим ударом.

Під завісу гри команди обмінялися ще двома моментами. Мемфіс Депай випередив кількох захисників у штрафному майданчику і пробив низом у правий кут воріт, але голкіпер зумів зреагувати на удар, зробивши дивовижний сейв.

Іспанія відповіла моментом у Родрі, який виявився найшвидшим у штрафному майданчику та вистрибнув назустріч навісній передачі зі стандарту. Він непогано пробив головою, але м'яч пролетів над поперечиною.

У підсумку гра завершилася нічиєю. Зазначимо, що Нідерланди – суперник України на Євро-2020. З Іспанією українська збірна грає в одній групі Лги націй.

Нідерланди – Іспанія відеоогляд