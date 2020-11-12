В четверг, 12 ноября, станет известен последний участник группы С будущего Чемпионата Европы. В компании к Нидерландам, Украине и Австрии может попасть Грузия или Северная Македония.

В последний день осени 2019-го в Бухаресте определились два из трех соперников команды Андрея Шевченко на Евро-2020. Пандемия коронавируса запутала и без того сложную систему отбора и отложила определение заключительного участника квартета С. Однако уже 12 ноября станет известным имя последней сборной в компании Нидерландов, Австрии и Украины.

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УЕФА был введен новый формат, в рамках которого сформировали четыре мини-турниры с полуфиналами и финалом, где и определятся четыре последних участникка Евро. В случае победы Румынии в Пути А, именно эта сборная оказалась бы в нашей группе. В обратном случае следует наблюдать за Путем D.



Первый раунд стыковых поединков состоялся 8 октября. Команда Мирела Радои уступила на выезде исландцам (1:2) и пропустит Евро, четыре матча которого будет принимать Бухарест. Это означает, что круг претендентов уменьшился до двух. Итак, 12 ноября в противостоянии Грузии и Северной Македонии определится последний соперник сборной Украины на групповом этапе Чемпионата Европы.



На предварительной стадии сборная Грузии победила белорусов (1:0), а сборная Северной Македонии одолела сборную Косово (2:1). Поединок на тбилисском стадионе имени Бориса Пайчадзе начнется в 19:00.