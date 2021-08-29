Тренер Казахстану захворів на коронавірус – матч з Україною вже 1 вересня
Джерело:телеграм-канал "Тінь батька Гурмана"
Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов здав позитивний тест на COVID-19. Фахівець не зможе керувати своїми підопічними у матчах відбору на ЧС-2022.
Фахівця вже ізолювали від решти команди, щоб уникнути подальшого поширення хвороби. Футболісти Казахстану також здаватимуть тести перед матчем з Україною, який відбудеться 1 вересня.
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Нагадаємо, що зараз в Казахстані триває епідемія COVID-19, через що матч з Україною навіть планували перенести в іншу країну.
У домашньому матчі Україна втратила перемогу над Казахстаном, гра завершилася з рахунком 1:1. В активі "жовто-синіх" зараз лише 3 очки, тому команду Петракова влаштує лише перемога.Маліновський не мав грижі: брат футболіста розсекретив причину блідої гри на Євро-2020