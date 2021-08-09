Керівники турецького Галатасарая отримали від наставника команди Фатіха Теріма список виконавців, які є пріоритетними на поточне трансферне вікно. Загалом у списку чотири футболісти.

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Серед них опинився і капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Його контракт з Вест Хемом завершується наступного літа. Окрім того, лондонці хочуть розвантажити зарплатну відомість, а Андрій заробляє 6 мільйонів євро на рік. Відтак, очікувати особливих торгів від "молотів" очікувати не варто.

Раніше інтерес до Ярмоленка приписували іншому турецькому гранду – Фенербахче, але агент футболіста спростував чутки. На Євро-2020 Ярмоленко забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.