На думку Павелка, інформація про зароблені гравцями збірної України кошти повинна мотивувати подальші покоління футболістів розвиватися. Окрім того, з розміром премій має бути ознайомлене і суспільство.

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Він додав, що вже найближчим часом УЄФА покаже усі гроші, які заробили футбольні збірні. За його словами, одразу після Євро-2020 гравці та тренерський штаб "жовто-синіх" отримали 3 мільйони євро.

За невдалу завершену через коронавірус Лігу націй наші хлопці отримали ще 1 мільйон євро: з п'яти мільйонів 2,5 було виплачено гравцям. Загалом команда отримала 6,5 млн євро, але з обов'язковою сплатою усіх податків і зборів, –

заявив Павелко.

Нагадаємо, через технічну поразку Швейцарії Україна у Лізі націй опустилася з дивізіону А в дивізіон В, а на Євро-2020 зуміла пробитися в 1/4 фіналу, де програла Англії з рахунком 0:4.