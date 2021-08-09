Руководители турецкого Галатасарая получили от наставника команды Фатиха Терима список исполнителей, которые являются приоритетными на текущее трансферное окно. Всего в списке четыре футболиста.

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Среди них оказался и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Его контракт с Вест Хэмом завершается следующим летом. Кроме того, лондонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, а Андрей зарабатывает 6 миллион евро в год. Следовательно, ожидать особых торгов от "молотов" ожидать не стоит.

Ранее интерес к Ярмоленко приписывали другому турецкому гранду – Фенербахче, но агент футболиста опроверг слухи. На Евро-2020 Ярмоленко забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.