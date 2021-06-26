На думку Рикуна, у "жовто-синіх" достатньо часу для того, щоб підійти до матчу з Швецією в оптимальних кондиціях. Разом з тим він переконаний, що самої лише фізичної підготовки для проходу в наступний етап буде замало.

Цікаво Легендарний Анчелотті назвав головну проблему збірної України на Євро-2020

Шведи демонструють хорошу готовність. Просто так їх не перебігаєш, тренерському штабу потрібно придумати щось неординарне, готувати якісь нестандартні заготовки. Просто так потрапити у штрафний майданчик шведів буде дуже складно. За підсумками трьох матчів шведи виглядають краще за українців, але це 1/8 фіналу, тому я б оцінив шанси команд на вихід у чвертьфінал, як рівні, – сказав Рикун.

Нагадаємо, команді Шевченка вдалося пробитися в 1/8 фіналу Євро-2020, де наша збірна поміряється силами з Швецією. Матч відбудеться 29 червня, стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.