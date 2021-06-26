По мнению Рыкуна, у "желто-синих" достаточно времени для того, чтобы подойти к матчу со Швецией в оптимальных кондициях. Вместе с тем он убежден, что одной лишь физической подготовки для прохода в следующий этап будет мало.

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Шведы демонстрируют хорошую готовность. Просто так их не перебегаешь, тренерскому штабу нужно придумать что-то неординарное, готовить какие-то нестандартные заготовки. Просто так попасть в штрафную шведов будет очень сложно. По итогам трех матчей шведы выглядят лучше украинцев, но это 1/8 финала, поэтому я бы оценил шансы команд на выход в четвертьфинал, как равные, – сказал Рыкун.

Напомним, команде Шевченко удалось пробиться в 1/8 финала Евро-2020, где наша сборная померится силами со Швецией. Матч состоится 29 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.