Суперкомп'ютер з Туманного Альбіону має доволі оптимістичний прогноз для збірної Англії. На думку штучного інтелекту, підопічні Саутгейта пройдуть Німеччину та навіть дійдуть до фіналу.

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Щоправда, там "трьох левів" чекає фіаско від чинних чемпіонів світу, збірної Франції. Підопічні Дешама, на думку комп'ютера, пройдуть у раунді плей-оф Іспанію та Італію.

А от в України, на думку комп'ютера, майбутнє не надто яскраве. Він переконаний, що команда Шевченка програє Швеції, а скандинави завершать свій шлях на турнірі, програвши в 1/4 Англії.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться 29 червня, початок гри – о 22:00.