"Не вважаю, що результат цілком заслужений. Швидкий гол був. Ми знали, що вони будуть діяти активно протягом перших 25-30 хвилин. Потім у нас знайдеться момент, щоб вирівняти гру. Так воно і сталося. Гра вийшла досить рівною, але з нами злий жарт зіграла травма Кривцова. Був один план на гру, при стандартах Кривцов нам великий помічник. Коли його поміняли через травму, просіли саме в цьому", – заявив Сидорчук.

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Сергій вважає, що втрата одного гравця може вплинути на гру всієї команди: "Як бачимо, це з нами зіграло злий жарт. Три голи були забиті головою. Це така наша проблема – стандартні положення".

Також Сидорчук пояснив причини хорошої реалізації суперника:

Це клас футболістів. Не можна сказати, що вони незаслужено виграли, але вважаю, рахунок не повинен бути таким. Взагалі дуже важко, якщо повністю абстрагуватися від турніру. Важко переживати такі поразки. Що ж до самої гри, ніколи не сказав би, що 0:4 програли. Ми і контролювали м'яч непогано, і структура гри була, не змінювали її, не порушували, принципи наші не звалилися на довгі передачі.

Нагадаємо, українці поступилися з рахунком 0:4 у чвертьфіналі Євро-2020.