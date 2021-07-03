Тренерський штаб "синьо-жовтих" провів одну заміну у порівнянні з матчем проти збірної Швеції. Опорника Тараса Степаненка замінив лівофланговий захисник Віталій Миколенко. Отже, номінально наша команда вийшла з п'ятьма оборонцями. Гарет Саутгейт випустив з перших хвилин Джейдона Санчо (вперше на Євро-2020) та Мейсона Маунта. Натомість Кіран Тріпп'єр розпочав із запасу, а Букайо Сака через травму поєдинок пропускав.

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Старт матчу для українців виявився трагічним. Рахім Стерлінг віддав класну передачу на Гаррі Кейна, той уникнув офсайду і з близької відстані розстріляв ворота.

Кейн відкриває рахунок / Фото Getty Images

Швидкий гол не вплинув на перебіг подій – боротьба точилася у центрі поля без небезпечних моментів. Повноцінно українці відповіли лише на 17-й хвилині. Роман Яремчук втік від Джона Стоунза і пробив у ближній кут. Джордан Пікфорд перевів м'яч на кутовий.

Англійці високо зустрічали суперника і це створювало величезний дискомфорт для підопічних Андрія Шевченка. Розіграш м'яча на своїй половині поля завершувався періодичними втратами. За таких умов конструювати якісні атаки "синьо-жовтим" було надзвичайно складно.

Більше того, Англія виглядала гостріше. На 33-й хвилині Деклан Райс вистрілив з-за меж штрафного майданчика – Георгій Бущан не без проблем парирував удар. У цьому епізоді травми зазнав центральний захисник українців Сергій Кривцов, відтак тренерському штабу довелося робити вимушену заміну. У гру вступив Віктор Циганков, а Україна перелаштувалася.

Кривцов залишає поле / Фото Getty Images

Ближче до завершення тайму українці додали в активності і створили кілька непоганих нагод. Особливо помітним у ці хвилини був Яремчук, якого підтримували Олександр Зінченко та Циганков.

На початку другої половини команда Шевченка пережила дежавю – цього разу Англія шокувала нас двома голами. Спочатку Люк Шоу виконав навіс зі "стандарту", а Гаррі Магуайр виграв боротьбу у штрафному майданчику і головою вразив ціль. Минуло кілька хвилин і знову асистував Шоу – цього разу його передачею скористався Кейн. Усі плани і задуми на другий тайм було зруйновано.

Черговий гол, наче на тренуванні, англійці забили на 66-й хвилині. Це вже Маунт виконав кутовий, а Джордан Хендерсон звільнився від пасивної опіки Циганкова – 0:4.

Радість Хендерсона / Фото Getty Images

Оговтатися від нокдауну українці змогли не одразу. Саутгейт провів серію замін з метою освіжити склад і зекономити сили напередодні наступного поєдинку. Одна з небагатьох спроб України – вихід Циганкова та дальній удар Євгена Макаренка, з яким впорався Пікфорд. На жаль, на більше "синьо-жовтих не вистачило. Англійці все ще не пропускають на Євро-2020, а вже у середу, 7 липня, на "Уемблі" зіграють у півфіналі з Данією.

Огляд матчу

1/4 фіналу, Євро-2020

Україна – Англія 0:4

Голи: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63.