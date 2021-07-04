"Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол был. Мы знали, что они будут действовать активно в течение первых 25-30 минут. Потом у нас найдется момент, чтобы выровнять игру. Так оно и произошло. Игра получилась достаточно ровной, но с нами злую шутку сыграла травма Кривцова. Был один план на игру, при стандартах Кривцов нам большой помощник. Когда его поменяли из-за травмы, просели именно в этом", – заявил Сидорчук.

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Сергей считает, что потеря одного игрока может повлиять на игру всей команды: "Как видим, это с нами сыграло злую шутку. Три гола были забиты головой. Это такой наш бич – стандартные положения".

Также Сидорчук объяснил причины хорошей реализации соперника:

Это класс футболистов. Нельзя сказать, что они незаслуженно выиграли, но считаю, счет не должен быть таким. Вообще очень трудно, если полностью абстрагироваться от турнира. Трудно переживать такие поражения. Что касается самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали принципы наши не свалились на длинные передачи.

Напомним, украинцы уступили со счетом 0:4 в четвертьфинале Евро-2020.