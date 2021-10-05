Шахтар націлився на нападника СК Дніпро-1 та збірної України Артема Довбика. "Гірники" навіть можуть викласти за футболіста ту суму, яку просять дніпряни.

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Ще однією перевагою нападника є громадянство, адже Шахтарю не вистачає українских виконавців, а на матчах УПЛ діє ліміт на легіонерів.

Щодо суми в 15 мільйонів. Я не виключаю, що саме така ціна буде стояти для Шахтаря від СК Дніпро-1 за Артема Довбика. Приблизно таку ціну керівництво дніпрян хотіло за Довбика, коли ним цікавилося Динамо,

– додав Циганик.

Нагадаємо, саме гол Довбика подарував Україні путівку в 1/4 фіналу на Євро-2020. Влітку його сватали в іноземні чемпіонати, але в підсумку він залишився гравцем СК Дніпро-1.