Форварда активно сватали в італійську Серію А, але жоден клуб не захотів платити 7 мільйонів євро за футболіста, який не потрапляє в основу своєї команди. Тренер Динамо Мірча Луческу надає перевагу іншим гравцям та навіть ставить у центр нападу Дениса Гармаша.

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На думку колишнього футболіста Дніпра та збірної України Артема Федецького, Супрязі потрібно змінювати клуб або своє ставлення до справи.

Супрягу вже продають в Серію А років п'ять і не можуть продати. Те, що я бачу, знаючи ставлення Луческу до Супряги – перспектив у нього в Динамо мало. Супрязі потрібно якнайшвидше змінювати команду, на мою думку. Мабуть, Владиславові варто задуматися над своїм ставленням до футболу. Тільки він все може виправити,

– вважає Федецький.

Зазначимо, що Динамо у надії позбутися Супрягу навіть не внесло його у заявку на сезон. Лише згодом нападник потрапив у резервний список.