На думку Петракова, Маліновському приділили занадто багато уваги. Багато експертів критикували тренера за вибір, але дошкульні зауваження не змінили його думки.

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Маліновський? Я думав, що це буде перше питання. Вся країна скільки часу не може спати – тільки Маліновський, який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, перепросити, на коліна стати. Була програма "Великий футбол", я там сказав всю правду. Але в нашій країні правда нікому не потрібна, мене тут навчили,

– сказав Петраков.

Фахівець зазначив, що відчуває тиск, натомість було б правильно підтримати його перед такими важливими матчами.

Петраков додав, що витримав те, що його "облили лайном та болотом", адже це зробило його сильнішим.

Нагадаємо, фахівець не викликав Руслана Маліновського через конфлікт під час вересневих матчів. Хавбек втратив місце в основі, тренер та футболіст не змогли знайти спільної мови.