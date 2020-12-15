Чому зустрічі з боснійцями будуть для нас особливими, скільки разів не реалізовував пенальті Андрій Ярмоленко та коли востаннє наша збірна залишалася у меншості – статистична підбірка цікавих фактів про "синьо-жовтих".

Матчі

2020-й рік національна збірна України завершує із показником у 272 зіграних матчі у своїй історії, – повідомляє Збірна24. Загалом "синьо-жовті" здобули 124 перемоги. При цьому у 74 поєдинках команди не виявили сильнішого. Ще стільки ж разів (74) українці поступалися.

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Більшу частину, точніше, 124 гри, ми провели у рідних стінах (у тому числі двобій із Косово у польському Кракові, датований 2016-м роком). Трохи менше були у ролі гостей – 116 разів. На нейтральному полі українці зіграли 32 зустрічі.

Голи

Різниця забитих та пропущених голів підтверджує позитивну тенденцію. У воротах опонентів наші хлопці відзначилися 375 разів. У той же час вони пропустили 273 голи.

Хет-трики

За майже тридцять років виступів нашої збірної було оформлено лише два хет-трики. У 2013-му Марко Девіч забив тричі у ворота Сан-Марино. Того вечора українці відвантажили суперникам вісім голів.

Через рік досягнення натуралізованого серба повторив Андрій Ярмоленко. Його три голи можна вважати набагато ціннішими, адже українці перемогли Люксембург з рахунком 3:0.

Гравці

Всього тренери "синьо-жовтих" довірили хоча б одну хвилину на полі 277 футболістам. Протягом останнього року Андрій Шевченко відчинив двері у національну збірну дев’ятьом виконавцям. Загалом чинний тренерський штаб залучив до головної команди країни 31 дебютанта.

Рекорди

Найбільше голів у історії нашої збірної забив Андрій Шевченко – 48 точних ударів. Його має шанс наздогнати Андрій Ярмоленко, у якого 38 голів. Замикає трійку бомбардирів Євген Коноплянка із 21 результативних пострілом.

Найбільше матчів у синьо-жовтих кольорах провів Анатолій Тимощук – 144. На другій сходинці Андрій Шевченко з показником у 111 ігор. Нинішній тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань завершив виступи на красивій і символічній цифрі 100.

Вилучення

Футболісти збірної України 16 разів бачили перед собою червоні картки. Частіше за інших передчасно покидали поле Олександр Кучер (2011 та 2013 роки) та Тарас Степаненко (2013 та 2019 роки). Останнє вилучення відбулося у тріумфальному поєдинку проти збірної Португалії (2:1) у жовтні 2019-го.

Першим серед наших збірників було вилучено Віктора Леоненка у 1992-му році. Найбільш врожайним роком виявився 2013-й, коли українців вилучали у п'ятьох матчах.

Пенальті

У своїй історії українці 34 рази виконували пенальті. 5 спроб виявилися хибними: двічі програв дуель Андрій Ярмоленко (Македонія, 2014 р. та Польща, 2020 р.), ще по разу не реалізували пенальті Максим Калініченко (Ізраїль, 2007 р.), Андрій Шевченко (Англія, 2009 р.) та Євген Коноплянка (Ісландія, 2016 р.).

Тренери

Всього 15 наставників працювали за штурвалом збірної. Лідирує за цим показником Олег Блохін, в активі якого 64 матчі. Андрій Шевченко тренує збірну з 2016 року і під його керівництвом команда провела 40 поєдинків. На третій сходинці Михайло Фоменко з 37 зустрічами.

Вік

Наймолодшим футболістом збірної України в історії став Сергій Ребров, який вийшов на поле у червні 1992 року в спарингу із США (0:0). На момент дебюту форварду виповнилося 18 років та 24 дні.

Матч на Євро-2016 проти поляків нам запам’ятався не лише поразкою 0:1, а й виходом на заміну Анатолія Тимощука. Того дня він не тільки отримав у подарунок футболку Куби Блащиковскі, а й встановив рекорд в категорії найстарший збірник – 37 років та 83 дні.

Суперники

Волею жеребу у групу відбору на ЧС-2022 до України потрапила команда Боснії та Герцеговини. Певною мірою зустрічі із балканцями восени 2021-го року можна вважати історичними. Раніше ми ніколи не протистояли цій збірній, відтак, вона стане 70-м суперником українців в історичному реєстрі.

Серед усіх європейських збірних наша команда не зустрічалася лише з чотирма національними командами: Бельгією, Ірландію, Ліхтенштейном та Гібралтаром, який був прийнятий у сім’ю УЄФА у 2013-му році.

Найчастіше наші земляки протистояли двом суперникам – збірним Франції та Литви (по 10 разів). Вже незабаром французи здобудуть пальму першості, адже гратимуть з нами у відборі на Чемпіонат світу-2022.

Локації

Окрім згаданого номінально домашнього поєдинку у Кракові, збірна України гостювала ще у восьми українських містах: Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Одесі, Дніпрі, Ужгороді та Запоріжжі.

"Синьо-жовті" не поступалися в Запоріжжі (1 матч), Дніпрі (4), Одесі (5) та Львові (19). Місто Лева є по-справжньому магічним для головної команди країни – 17 перемог і лише два нічийних результати у спарингах з Латвією (1:1) та Чехією (0:0).