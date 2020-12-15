Почему встречи с боснийцами будут для нас особенными, сколько раз не реализовывал пенальти Андрей Ярмоленко и когда в последний раз наша сборная оставалась в меньшинстве – статистическая подборка интересных фактов о "сине-желтых".

Матчи

2020-й год национальная сборная Украины завершает с показателем в 272 сыгранных матча в своей истории, – сообщает Сборная24. В общем "сине-желтые" добыли 124 победы. При этом в 74 поединках команды не выявили сильнейшего. Еще столько же раз (74) украинцы уступали.

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Большую часть, точнее, 124 игры, мы провели в родных стенах (в том числе поединок с Косово в польском Кракове, датированный 2016-м годом). Чуть меньше оказывались в качестве гостей – 116 раз. На нейтральном поле украинцы сыграли 32 встречи.

Голы

Разница забитых и пропущенных голов подтверждает положительную тенденцию. В воротах оппонентов наши ребята отличились 375 раз. В то же время они пропустили 273 гола.

Хет-трики

За почти тридцать лет выступлений нашей сборной было оформлено лишь два хет-трика. В 2013-м Марко Девич забил трижды в ворота Сан-Марино. В тот вечер украинцы отгрузили соперникам восемь голов.

Через год достижение натурализованного серба повторил Андрей Ярмоленко. Его три гола можно считать гораздо более ценными, ведь украинцы победили Люксембург со счетом 3:0.

Игроки

Всего тренеры "сине-желтых" доверили хотя бы одну минуту на поле 277 футболистам. В течение последнего года Андрей Шевченко открыл двери в национальную сборную девяти исполнителям. В общем, действующий тренерский штаб привлек в главную команду страны 31 дебютанта.

Рекорды

Больше всего голов в истории нашей сборной забил Андрей Шевченко – у него 48 точных ударов. Шанс его догнать имеет Андрей Ярмоленко, у которого 38 голов. Замыкает тройку лучших бомбардиров Евгений Коноплянка с 21 результативным выстрелом.

Больше всего матчей в сине-желтых цветах провел Анатолий Тимощук – 144. На втором месте Андрей Шевченко с показателем в 111 игр. Нынешний тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань завершил выступления на красивой и символической цифре 100.

Удаления

Футболисты сборной Украины 16 раз видели перед собой красные карточки. Чаще других преждевременно покидали поле Александр Кучер (2011 и 2013 годы) и Тарас Степаненко (2013 и 2019 годы). Последнее удаление произошло в триумфальном поединке против сборной Португалии (2:1) в октябре 2019-го.

Первым среди наших сборников был удален Виктор Леоненко в 1992-м году. Наиболее урожайным годом оказался 2013-й, когда украинцевудаляли в пяти матчах.

Пенальти

В своей истории украинцы 34 раза выполняли пенальти. 5 попыток оказались ложными: дважды проиграл дуэль Андрей Ярмоленко (Македония, 2014 и Польша, в 2020 г.), еще по разу не реализовали пенальти Максим Калиниченко (Израиль, 2007), Андрей Шевченко (Англия, 2009) и Евгений Коноплянка (Исландия, 2016).

Тренеры

Всего 15 наставников работали за штурвалом сборной. Лидирует по этому показателю Олег Блохин, в активе которого 64 матча. Андрей Шевченко тренирует сборную с 2016 года и под его руководством команда провела 40 поединков. На третьем месте Михаил Фоменко с 37 встречами.

Возраст

Самым молодым футболистом сборной Украины в истории стал Сергей Ребров, который вышел на поле в июне 1992 года в спарринге против США (0:0). На момент дебюта форварду исполнилось 18 лет и 24 дня.

Матч на Евро-2016 против поляков нам запомнился не только поражением 0:1, но и выходом на замену Анатолия Тимощука. В тот день он не только получил в подарок футболку Кубы Блащиковски, но и установил рекорд в категории старейший сборник – 37 лет и 83 дня.

Соперники

Волею жребия в группу отбора на ЧМ-2022 к Украине попала команда Боснии и Герцеговины. В определенной степени встречи с балканцами осенью 2021-го года можно считать историческими. Ранее мы никогда не противостояли этой сборной, поэтому, она станет 70-м соперником украинцев в историческом реестре.

Среди всех европейских сборных наша команда не встречалась только с четырьмя национальными командами: Бельгией, Ирландией, Лихтенштейном и Гибралтаром, который был принят в семью УЕФА в 2013-м году.

Чаще всего наши земляки противостояли двум соперникам – сборным Франции и Литвы (по 10 раз). Уже вскоре французы получат пальму первенства, ведь они сыграют с нами в отборе на Чемпионат мира-2022.

Локации

Кроме упомянутого номинально домашнего поединка в Кракове, сборная Украины гостила еще в восьми украинских городах: Киеве, Львове, Харькове, Донецке, Одессе, Днепре, Ужгороде и Запорожье.

"Сине-желтые" не уступали в Запорожье (1 матч), Днепре (4), Одессе (5) и Львове (19). Город Льва является по-настоящему волшебным для главной команды страны – 17 побед и лишь два ничейных результата в спаррингах с Латвией (1:1) и Чехией (0:0).