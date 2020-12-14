Перші матчі збірної України у кваліфікаційному раунді на Чемпіонат світу в Катарі може прийняти Арена Львів.

Президент УАФ висунув ініціативу, аби матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану відбулися у Львові, на Арені Львів. Про це він написав у своїй сторінці у Facebook.

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Арена Львів завжди дає потужний заряд підтримки національній збірній і залишається неприступною для наших суперників. Футболістам головної команди України особливо важливо відчути цю неповторну енергетику стадіону в перших домашніх матчах відбору до ЧС-2022, – написав Павелко.

Також Павелко запропонував Виконкому УАФ підтримати погоджену з тренерським штабом пропозицію щодо Арени Львів.

Таким чином, місто Лева прийме матчі Україна – Фінляндія та Україна – Казахстан, які відбудуться 28 та 31 березня 2021 року відповідно.