Перед матчем Україна – Іспанія у Лізі Націй журналісти гостей курйозно перекрутили прізвища декількох українських футболістів, одним із них був Олександр Караваєв. Гравець збірної України посміявся над цим інцидентом після матчу та додав, що тепер вони запам'ятають прізвища українців.

Захисник збірної України Караваєв дізнався про це лише після матчу зі збірною Іспанії та кумедно прокоментував такий інцидент. У якому українці завдали сенсаційної поразки супернику 1:0. Єдиний гол забив не Циганков, а Циніков. Саме так написали прізвище лідера атакувальної лінії України іспанська Marca. Про це повідомляє Football.ua.

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Відповідь Караваєва

Прізвище Караваєва теж потрапило у цей кумедний список від іспанських журналістів. Сам футболіст лише посміявся над таким курйозом іспанців. Він вважає, що тепер представники ЗМІ з Іспанії назавжди запам'ятають правильні прізвища українських футболістів.

"До поєдинку не знав про це. Ми були сконцентровані виключно на матчі. Але після зустрічі друзі скинули мені, як Іспанія написала наші прізвища. Мені хочеться з цього сміятись. Завжди відчував, що європейські ЗМІ поверхнево ставляться до українських футболістів, роблять помилки. Я думаю, що тепер вони добре запам'ятають наші прізвища", – сказав Караваєв.

Чиї прізвища переплутала Marca

Олександр Караваєв – його назвали просто "Караве",

Микола Шапаренко – вийшов "Шарапенком",

Віктор Коваленко – "Кобаленко",

Віктор Циганков – "Циніков",

Богдан Михайличенко – його на португальсько-бразильський лад назвали "Микайліченьйо",

Євген Макаренко – "Мараменко".