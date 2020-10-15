Перед матчем Украина – Испания в Лиге Наций журналисты гостей курьезно исказили фамилии нескольких украинских футболистов, одним из них был Александр Караваев. Игрок сборной Украины посмеялся над этим инцидентом после матча и добавил, что теперь они запомнят фамилии украинцев.

Защитник сборной Украины Караваев узнал об этом только после матча со сборной Испании и забавно прокомментировал такой инцидент. В котором украинцы нанесли сенсационное поражение сопернику 1:0. Единственный гол забил не Цыганков, а Циников. Именно так написали фамилию лидера атакующей линии Украины испанская Marca. Об этом сообщает Football.ua.

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Ответ Караваева

Фамилия Караваева тоже попало в этот забавный список от испанских журналистов. Сам футболист лишь посмеялся над таким курьезом испанцев. Он считает, что теперь представители СМИ из Испании навсегда запомнят правильные фамилии украинских футболистов.

"До поединка не знал об этом. Мы были сконцентрированы исключительно на матче. Но после встречи друзья сбросили мне, как Испания написала наши фамилии. Мне хочется над этим смеяться. Всегда чувствовал, что европейские СМИ поверхностно относятся к украинским футболистам, совершают ошибки. Я думаю, что теперь они хорошо запомнят наши фамилии", – сказал Караваев.

Чьи фамилии перепутала Marca

Александр Караваев – его назвали просто "Каравэ",

Николай Шапаренко – получился "Шарапенко",

Виктор Коваленко – "Кобаленко",

Виктор Цыганков – "Циников",

Богдан Михайличенко – его на португальско-бразильский лад назвали "Микайличеньо",

Евгений Макаренко – "Мараменко".