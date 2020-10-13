В Іспанії курйозно перекрутили імена гравців збірної України: фото
Збірні України й Іспанії 13 жовтня проведуть черговий поєдинок у межах Ліги націй. Це стало топ-темою для українських й іспанських ЗМІ. Втім не завжди вдається нормально подати інформацію, наприклад, іспанська газета Marca переплутала прізвища частини гравців української збірної.
Фото з викрученими іменами українських футболістів навіть опублікували на сайті УЄФА.
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Всього іспанське видання переплутало прізвища 6 гравців "національної дружини". Окремих футболістів "перехрестили" геть не на український лад.
Чиї прізвища переплутала Marca:
- Олександр Караваєв – його назвали просто "Караве",
- Микола Шапаренко – вийшов "Шарапенком",
- Віктор Коваленко – "Кобаленко",
- Віктор Циганков – "Циніков",
- Богдан Михайличенко – його на португальсько-бразильський лад назвали "Микайліченьйо",
- Євген Макаренко – "Мараменко".
Збірна України за версією іспанської газети Marca