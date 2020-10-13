Збірні України й Іспанії 13 жовтня проведуть черговий поєдинок у межах Ліги націй. Це стало топ-темою для українських й іспанських ЗМІ. Втім не завжди вдається нормально подати інформацію, наприклад, іспанська газета Marca переплутала прізвища частини гравців української збірної.

Фото з викрученими іменами українських футболістів навіть опублікували на сайті УЄФА. Цікаво Чи зможе Україна вперше перемогти Іспанію: анонс на матч Ліги націй Всього іспанське видання переплутало прізвища 6 гравців "національної дружини". Окремих футболістів "перехрестили" геть не на український лад. Чиї прізвища переплутала Marca: Олександр Караваєв – його назвали просто "Караве",

Микола Шапаренко – вийшов "Шарапенком",

Віктор Коваленко – "Кобаленко",

Віктор Циганков – "Циніков",

Богдан Михайличенко – його на португальсько-бразильський лад назвали "Микайліченьйо",

Євген Макаренко – "Мараменко".

Збірна України за версією іспанської газети Marca