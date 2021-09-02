20-річний нападник Шахтаря Данило Сікан вперше вийшов на поле у футболці національної збірної України. Олександр Петраков із заміною не прогадав – молодий нападник забив дебютний, і, здавалося, переможний гол у ворота Казахстану.

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Шансів відігратися у господарів майже не було – до фінального свистка залишалися лічені хвилини. Але Казахстану вдалося скористатися єдиним примарним шансом та зрівняти рахунок, що стало потужним ударом по амбіціях України потрапити на ЧС-2022.

Чесно кажучи, не можу сказати – це втрата концентрації або втома. Думаю, таке більше не повториться. В наступному матчі будемо уважніше грати у захисті. Тренер сказав, що так не можна грати. Упевнений, ми зробимо висновки і в наступному матчі діятимемо краще,

– прокоментував Сікан невтішну нічию.

Нагадаємо, вже 4 вересня збірна Україна зіграє на НСК "Олімпійський" проти Франції.