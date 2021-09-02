20-летний нападающий Шахтера Даниил Сикан впервые вышел на поле в футболке национальной сборной Украины. Александр Петраков с заменой не прогадал – молодой нападающий забил дебютный, и, казалось, победный гол в ворота Казахстана.

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Шансов отыграться у хозяев почти не было – до финального свистка оставались считанные минуты. Но Казахстану удалось воспользоваться единственным призрачным шансом и сравнять счет, что стало мощным ударом по амбициям Украины попасть на ЧМ-2022.

Честно говоря, не могу сказать – это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится. В следующем матче будем внимательнее играть в защите. Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать лучше,

– прокомментировал сикан неутешительную ничью.

Напомним, уже 4 сентября сборная Украины сыграет на НСК "Олимпийский" против Франции.